Altensteig (Württ.) Kleine Narren schminken Eltern

Altensteig. Pistolenschwingende Cowboys, exotische Indianermädchen, Prinzen und Prinzessinnen wurden in der geschmückten Markgrafenhalle gesichtet. Die "Handball-Clowns" hatten unter der Regie von Robert Hren ein buntes Programm mit vielen Spielen zusammengestellt. Luftballons wurden aufgeblasen, in die Luft geworfen und zum Platzen gebracht, an der Angelstange konnte man nach einer Süßigkeit schnappen,ein Fallschirm wurde ausgebreitet, unter den man schlüpfen konnte, mit der Stimme erzeugte Raketen wurden abgeschossen und vieles mehr. Das schönste Faschingskostüm wurde prämiert, Eltern ließen sich von ihrem Nachwuchs schminken und beteiligten sich an der Polonaise durch den Saal.

Musik zum Mitsingen und Mitschunkeln

Um organisatorische Dinge kümmerten sich Carlos Kluge und Duska Ceran.