Altensteig (Württ.) Kirche hätte gerne dauerhafte Hilfe

Altensteig. Martin Happe stammt gebürtig aus dem Münsterland. Er hat 22 Jahre in Mali gearbeitet und ist seit 1995 in Mauretanien tätig. In dem Staat leben 5000 Katholiken. Bischofssitz ist die Hauptstadt Nouakchott.

Die islamische Präsidialrepublik ist dreimal so groß wie Deutschland, liegt im nordwestlichen Afrika und besteht größtenteils aus Wüste. Der 72-Jährige ist für zwölf Priester, 30 Ordensschwestern und rund 100 Mitarbeiter der Caritas verantwortlich. Eine Hauptaufgabe sieht Happe in der Versorgung afrikanischer Flüchtlinge, die in den Kirchen Mauretaniens Asyl bekämen und die Bestattung ertrunkener Boatpeople, deren Leichen an den Küsten angeschwemmt werden.

Zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch hatte der Würdenträger den ständigen Diakon der Seelsorgeeinheit Calw, Bertram Bolz und Vicktor Ndione mitgebracht, der in Rom Arabisch und Islamologie studiert. Beim Besuch wurden Erinnerungen wach an die "Helfenden Hände". Der gemeinnützige Verein leistet unter anderem in Mauretanien direkte, humanitäre Hilfe. Die Organisation wurde 2003 nach einer von Fuchtel initiierten Hilfsreise mit 60 Teilnehmern, die auf eigene Kosten mitgeflogen waren, gegründet. Die Vereinsmitglieder rekrutieren sich aus allen Teilen der Gesellschaft, hauptsächlich aber aus dem Gesundheitswesen. Die Ärzte arbeiten ehrenamtlich.