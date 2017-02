Altensteig (Württ.) Kinder- und Jugendbücher der Renner

Altensteig. Der kleine Indianerfuchs ist aufgeregt. Heute, an seinem siebten Geburtstag, bekommt er endlich einen richtigen Namen. Steffen Schwibs hat diese Tiergeschichte in der Stadtbücherei vorgelesen. 30 Mädchen und Jungen waren ganz Ohr, zugehört haben auch Regine Strempel und Birgit Schilling. Sie bastelten anschließend mit den Kindern Kopfbänder mit Indianerfeder. Das gehört bei der Vorlesestunde dazu.

Am Dienstag, 7. März, geht es um 15 Uhr zweisprachig um einen alten Esel, der sich nach Bremen aufmacht, um dort Stadtmusikant zu werden. Das bekannte Märchen wird auf Deutsch von Regine Strempel und auf chinesisch von Liu Lin erzählt. Am 4. April ist wieder Theaterpädagoge Steffen Schwibs gefragt. "Helma legt los" heißt die Erzählung , die auf einem Bauernhof spielt. Aus Platzgründen werden jeweils nur 30 kostenlose Eintrittskarten ausgegeben, die man entweder in der Silbermühle abholen oder per Mail bestellen kann.

Auch das gibt es für Kinder in der Stadtbibliothek – am Dienstag, 21. März, steht ein Häkel-Workshop ("Blumiges zum Frühjahr") unter Leitung von Erzieherin Regine Strempel auf dem Programm.