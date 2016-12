Altensteig (Württ.) Kinder suchen Schaufenster nach Stiefeln ab

Auf einem Formular wurden Namen, Anschrift und Telefonnummer des Besitzers notiert. Am Ende waren es 320 Stiefel, die gestern an 22 Fachgeschäfte verteilt und mit kleinen Geschenken gefüllt wurden. Am heutigen Samstag stehen sie ab 13 Uhr in den Schaufensterauslagen, und das fröhliche Suchen kann beginnen. Die Ladengeschäfte bleiben deshalb extra bis 18 Uhr geöffnet.

Wer fündig geworden ist, kann seinen bei der Stiefelabgabe erhaltenen Gutschein für einen leckeren Kinderpunsch auf dem Saumarkt am Stand mit der "Roten Mütze" einlösen. Dort werden auch Rote Würste und Waffeln angeboten. Vielleicht schaut zwischen 14 und 16 Uhr der Nikolaus vorbei, der durch die Unterstadt zieht und Süßigkeiten an Kinder verteilt.

In der Rosen- und Poststraße trifft man auf Holz-Nikoläuse. Wer glaubt zu wissen, wie viele es sind, füllt den angehängten Coupon auf dem Gutschein aus, gibt ihn bei einem der beteiligten Fachgeschäfte ab und gewinnt mit etwas Glück Einkaufstaler.