Altensteig (Württ.) Kantorei singt Lieder aus aller Welt

Der Konzertchor des Christophorus-Gymnasiums Altensteig singt bekannte adventliche und weihnachtliche Lieder und Motetten sowie Weihnachtslieder aus aller Welt. Die Lieder erklingen in verschiedenen, auch räumlich getrennten Besetzungen in Sätzen alter und neuer Meister wie Hammerschmidt, Eccard, Händel, Bach und Sandström. Beiträge von Susanne-Schuler-Meybier, Orgel, und Eberhard Schuler-Meybier, Gesang, bereichern das Konzert.

In diesem Jahr hat die Christophorus-Kantorei eine neue CD mit dem Titel "Verleih uns Frieden" aufgenommen. Sie enthält geistliche Chorwerke von Schütz, Mendelssohn-Bartholdy, Rheinberger, Kaminski, Stroope, Britten, Sateren, Nystedt und anderen und soll im Mai 2017 erscheinen. Kurz danach geht der Chor auf große Pfingsttournee ins Baltikum und nach Finnland, und am Ende des Schuljahres bringt die Christophorus-Kantorei gemeinsam mit der Theatergruppe "Spot on" und dem Jugendsinfonieorchester das Musical "Anatevka" auf die Bühne,

Karten für das Weihnachtskonzert sind im Vorverkauf bei Buch Hammer und am Konzerttag ab 16.15 Uhr an der Abendkasse erhältlich.