Altensteig (Württ.) Kantorei gibt Sommerkonzert

Das Sommerprogramm, das die Kantorei auch im Gepäck ihrer Konzertreise Ende Juli nach Wittenberg haben wird, besteht aus Musik der letzten fünf Jahrhunderte. Ausgehend von Martin Luther und seinen geistlichen Liedern auf weltliche Melodie-Vorlagen, spannt sich der Bogen von alt bis neu. Weiter erklingen weltliche Madrigale zum Sommer sowie Luther-Texte in verschiedenen Vertonungen.

Manche Lieder werden in beiden Fassungen aufgeführt, die Zuhörer sind eingeladen, die heutigen Fassungen aus dem Gesangbuch mitzusingen und sich die alten Vorlagen anzuhören. Die von Luther zum heute bei uns gesungenen "Verleih uns Frieden gnädiglich" ins Deutsche übertragene Antifon "Da pacem Domine" wird gleich in mehreren Vertonungen zu hören sein. Einige Stücke des Programms sind dem Chorheft "Da klingt Freiheit" entnommen, das Grundlage für das große Musikevent beim Landeskirchenmusikfest in Stuttgart ist und auch beim Jubiläumsabschluss am 31. Oktober in der Nagolder Stadtkirche mit den Chören des Bezirks wieder zum Einsatz kommt.

Die Leitung des Konzertes in Walddorf haben die Bezirkskantoren Eva-Magdalena und Peter Ammer. Der Eintritt ist frei.