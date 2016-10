Altensteig (Württ.) Kanal wird wegen Einsturzgefahr saniert

In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat Altensteig einstimmig die Vergabe von Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbauarbeiten in der Tiefenbachstraße auf einer Länge von mehr als einem halben Kilometer an die Firma Rath aus Pfalzgrafenweiler zum Preis von 1,2 Millionen Euro vergeben.

Arbeiten von März 2017 bis in Mai 2018

Die Arbeiten sind erforderlich, weil der dort vorhandene Mischwasserkanal sich in einem unbrauchbaren Zustand mit einsturzgefährdeten Stellen befindet. Im Zeitraum von März nächsten Jahres bis zum geplanten Fertigstellungstermin im Mai 2018 wird der sanierungsbedürftige Kanal in Regenwasser- und Oberflächenwasserkanalisation getrennt. Neue Wasserleitungen werden zwischen der Einmündung Wildbader Straße bis zum Schönblickweg verlegt.