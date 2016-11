Altensteig (Württ.) Kämmerer erwartet mehr Einnahmen

Altensteig. Der Vermögenshaushalt beinhaltet zum einen ordentliche Tilgungen von 650 000 Euro und die Rückführung eines Fehlbetrags aus dem Jahr 2014 in Höhe von 3,2 Millionen Euro, so dass die für das Jahr 2017 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsprogramme mit gut sechs Millionen Euro zu Buche schlagen. Aus der Sicht von Stadtkämmerer Hirrle ist dies ein "respektabler Wert", dem auf der Einnahmenseite Förderbeträge über knapp 1,8 Millionen, eine Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt mit gut 1,5 Millionen, Entnahmen aus der Rücklage von einer halben Million und Verkaufserlöse über annähernd 3,2 Millionen gegenüberstehen. Der fehlende Betrag wird über eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2,8 Millionen Euro ausgeglichen. Insgesamt beträgt die Nettoneuverschuldung im kommenden Jahr fast 2,2 Millionen Euro. Der so genannte Pro-Kopf-Betrag liegt bei 1200 Euro. Außerdem könne mit zusätzlichen Zuschüssen für Integration gerechnet werden.

"Die Zahl erscheint auf den ersten Blick sehr hoch", so Hirrle, "ist aber unter Berücksichtigung der notwendigen Investitionen, insbesondere der längst überfälligen Sanierungen in der Oberen und Unteren Stadt keineswegs überzogen". Für die Sanierung Altes Rathaus und Postplatz stehen im kommenden Jahr rund 2,2 Millionen bereit. Der Finanzplan sieht für die Folgejahre 2018 bis 2020 in diesem Bereich jeweils rund eineinhalb Millionen vor.

Bei der Gewerbesteuer wird mit höheren Einnahmen gerechnet. Der Haushaltsansatz 2017 wurde daher um 300 000 Euro höher als im laufenden Jahr, mit 4,3 Millionen Euro veranschlagt.