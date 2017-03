Altensteig (Württ.) Junger Apfelbaum ziert Streuobstpfad

Wie Landrat-Stellvertreter Frank Wiehe am Rande der Pflanzaktion unterstrich, sind die Streuobstwiesen typisch für die baden-württembergische Kulturlandschaft, und so habe deren Erhalt auch viel mit Heimatpflege und Artenvielfalt zu tun. Immerhin bieten die Streuobstwiesen einen Lebensraum für rund 5000 Tier- und Pflanzenarten. Kein Wunder, dass auch der Landkreis die Pflege der Streuobstwiesen unterstützt und die Verbraucher für den Verzehr von heimischem Apfelsaft sensibilisiert.

Bürgermeister Gerhard Feeß machte mit Blick auf den Übergang zum Gäu darauf aufmerksam, dass die Streuobstwiesen in Walddorf eine richtige Tradition haben. "Sensationell" fand er es, dass es so viele ehrenamtliche Baumwarte gibt, die sich den Erhalt der Obstbaumwiesen auf die Fahnen geschrieben haben. Ortsvorsteher Dieter Renz, dem die Teilnehmer erst mal ein Geburtstagständchen sangen, wies auf das 16. Walddorfer Apfelfest im Herbst hin, das sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Event entwickelt hat.

(up). Obstwiesen sind ein prägendes Landschaftselement in Baden-Württemberg. Dort stehen mit rund neun Millionen Bäumen auf 115 000 Hektar die größten zusammenhängenden Streuobstbestände in ganz Europa. Der Baumbestand weist mit etwa 3000 verschiedenen Obstsorten eine große Vielfalt auf. Um diesen Lebensraum mit seinem hohen ökologischen Wert zu erhalten, ruft der Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft seit 2008 die jährlichen landesweiten Streuobstpflegetage aus. Dabei steht vor allem die notwendige Sanierung älterer Obstbäume im Vordergrund – was bedingt durch die fehlende Wirtschaftlichkeit und die mangelnde Fachkenntnisse vieler Baumwiesenbesitzer heute oft ein zentrales Problem darstellt.