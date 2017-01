Altensteig (Württ.) Jürgen Gauß sieht die Branche gut aufgestellt

Er erinnerte an die Schifffahrt auf den Neckar, die man mit den Mitarbeitern anlässlich des 50-jährigen Firmenbestehens unternommen habe: "Ich denke, das war eine schöne Sache, und der Zauberer hat uns gut unterhalten."

Als größte Herausforderung sieht Jürgen Gauß zu gewährleisten, "dass wir auch in der nächsten Generation noch so gute Monteure wie heute haben". Deshalb biete die Firma Gauss Praktika an und unterhalte Kooperations-Partnerschaften mit drei Schulen. Jedem Auszubildenden werde ein Pate zur Seite gestellt, der die Fortschritte seines "Schützlings" analysiert. Defizite würden gezielt beseitigt. Für die Lehrlinge, die vor der Prüfung stehen, biete man darüber hinaus eine betriebsinterne Vorbereitung an. An drei Samstagen werden die angehenden Gesellen von Gauß Altensteig, Freudenstadt und Nagold in speziellen Prüfungsthemen geschult. Aufgrund dieses Engagements um den handwerklichen Nachwuchs wurde der Firma Gauß vom Sanitär-Heizung-Klima-Fachverband eine Auszeichnung als Top-Ausbilder verliehen.

Momentan seien am Standort Altensteig einschließlich der Teilzeitkräfte 88 Mitarbeiter beschäftigt.