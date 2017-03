Altensteig (Württ.) Jetzt tritt Baulärm an Stelle des Verkehrslärms

Von Tiefbaubereichsleiter Dirk Greiser war zu erfahren, dass in den kommenden Monaten etwa 530 Meter Schmutzwasser-Kanäle und 350 Meter Regenwasser-Kanäle verlegt werden. Ziel ist, so Greiser, noch vor dem nächsten Wintereinbruch die Bitumentragschicht aufzubringen und damit die Straße zunächst wieder befahrbar zu machen. Die abschließende Verschleißschicht wird dann im nächsten Frühjahr zum Ende der Baumaßnahme asphaltiert.

Durch die Stadtwerke, so Werksleiter Günther Garbe, werden neue Versorgungsleitungen, wie Stromkabel mit Niederspannung für die Häuser, Telekommunikationsleitungen und Glasfaserkabel-Leerrohre verlegt. Die Dachständer der bestehenden Stromleitungen sollen in diesem Zuge ebenfalls entfernt werden.

Ortsvorsteher Martin Buch­thal verwies im Beisein von seinen Kollegen aus dem Ortschaftsrat darauf, dass in nächster zeit gleich mehre Baumaßnahmen in Wart anstehen. "Gestern hatten wir den Spatenstich fürs neue Feuerwehrhaus, und bei der Dekra soll es auch bald losgehen", so Buchthal. Er wünscht sich, dass die Bevölkerung im Hinblick auf die Attraktivitätssteigerung des Stadtteils in naher Zukunft "die Zähne zusammenbeißt", zumindest so lange, bis die Bauarbeiten beendet sein werden.

Alle Beteiligten hoffen auf einen reibungslosen und zwischenfallfreien Bauverlauf, bei dem man die Bauarbeiter gerne mal "mit Kaffee und Hefezopf und ein paar netten Worten bei Laune halten darf", so der mit einem Augenzwinkern begleitete Vorschlag von Bürgermeister Feeß. Mit der bauausführenden Firma Rath arbeite die Stadt schon seit rund 25 Jahren zusammen und könne ausschließlich Positives berichten. An der Baustelle wird jeden Donnerstag von 10 bis 12 Uhr ein sogenannter "Jour fixe" eingehalten, an dem Probleme vor Ort mit den Baubeteiligten angesprochen werden können. Die Tiefenbachstraße ist voll gesperrt, Umleitungsstrecken sind während der Bauzeit ausgeschildert.