Altensteig (Württ.) Jazz zwischen leuchtenden Herzen

Eine bunt gemischte Setlist packten die "Stubenjazzer" Manfred Schütt (Saxophon, Querflöte, Klarinette, Gesang), Jörg Lorenz (Kontrabass), Martin Hohloch (Schlagzeug) und Gebhard Probst (Klavier) in der Altensteiger Kunsthalle aus. Der Titel "Weihnachtskonzert" ließ vermuten, dass auch weihnachtliches Liedgut dazu gehört. Doch wer glaubt, diese Jazz-Männer spielen "Fröhliche Weihnacht" in traditioneller Fassung, der irrt. Sie kitzelten den Jazz aus Liedern wie "Santa Claus is coming to town", "Ihr Kinderlein kommet" und "Ich weiß nicht, was soll das bedeuten" und erschufen mit ihrer eigenen Interpretation ganz neue, aber nichtsdestotrotz ebenso festliche Versionen dieser Klassiker.

Wahrlich klassisch wurde es jedoch erst mit Johann Sebastian Bach. Selbst Werke des deutschen Komponisten aus dem 18. Jahrhundert vereinten die "Stubenjazzer" gekonnt mit jenem Stil, den sie im Namen tragen. Dasselbe Kunststück gelang ihnen unter anderem auch mit Frédéric Chopin sowie Tomaso Albinoni.

Und natürlich gehörte Jazz in seiner Urform mit zum Programm. Louis Armstrong, Neal Hefti, Glenn Miller und Jimmy McHugh waren nur wenige der großen Namen, deren noch größere musikalischen Werke die zahlreichen Besucher zu hören bekamen.