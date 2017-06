Altensteig (Württ.) Jazz-Auffassung, die neue Wege sucht

Dass man von dem aufgehenden weiblichen Stern der deutschen Jazzszene sehr viel lernen kann, steht außer Frage. Czichowsky singt, scattet, komponiert und schreibt Songtexte, unterrichtet den Jazzgesang an den Musikhochschulen Stuttgart und München, hat trotz recht jungen Alters mehrere CDs aufgenommen, darunter drei mit ihrem Anne-Czichowsky-Quintett in der Besetzung Thilo Wagner (Piano), Martin Wiedmann (Gitarre), Axel Kuhn (Bass) und Matthias Daneck (Schlagzeug).

Aus dem neuesten Album "The truth and the abstract blues" (das Dritte kommt schon im nächsten Jahr auf den Markt) bekamen die Jazzfans die von Band-Instrumentalisten komponierten Songs "Kitchen talk", "Now and then" und "Bluesette" zu Texten der Bandleaderin Czichowsky sowie einige Standards wie "Idle moments" (Duke Pearson) und "But not for me" (Georg Gershwin) zu hören. Am Klavier saß diesmal Andreas Herrmann.

Band bleibt dem Groove-Puls treu

Während das unregelmäßige Metrum des "Bluesette" eine womöglich avantgardistische Stilrichtung suggerierte, blieb die Band im Konzertverlauf dem gewährten Groove-Puls treu, ohne jedoch auf experimentelle Eskapaden in Bereichen der Tonalität, Rhythmik und Farbgebung zu verzichten. Diese Jazz-Auffassung, die neue Wege sucht, aber sich nicht in eine Sackgasse der Exzentrik verleiten lässt, diese individuelle Jazz-Verästelung mit Drive-Effekten, einfühlsamem Sound der warmen und runden Stimme, expressivem bis bissigem Scatgesang und famosen Instrumental-Soli, darunter megapräzise Unisoni des Gesangs und Gitarre mundete dem Publikum.

Mit Zwischenbeifall und lauten Rufen quittierten die Konzertgäste die einzelnen, beinahe lässig gespielten, virtuosen und einfallsreichen Improvisationen. Ohne jegliche Effekthascherei ließ sich das Czichowsky-Quintett in einer mit Jazz getränkten Atmosphäre als eine glaubwürdige und authentisch innovative Formation kennenlernen. Es war ein Abend von Seltenheitswert.