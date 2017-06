Altensteig (Württ.) Investitionen sind ein klares Bekenntnis zu Altensteig

Eine Million Euro hat die BayWa bisher in Neubauten, Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahmen am Standort Bahnhofstraße 60 gesteckt. Für Vorstand Roland Schuler "ein klares Bekenntnis zur Region und zur Stadt Altensteig". Auch und gerade im ländlichen Raum wolle BayWa ein verlässlicher und zukunftsorientierter Partner sein.

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft "ist deutlich spürbar", was sich beim Umsatz ausgewirkt habe, erklärte Schuler: "Dafür sind die ersten fünf Monate dieses Jahres in den Bereichen Agrar und Technik hervorragend gelaufen." Er hofft, dass die Entwicklung anhält. "Unser Ziel ist es, in allen Sparten zu wachsen", gab sich Gesamtgeschäftsleiter Oliver Hofmeister kämpferisch. Der Spartengeschäftsführer für Württemberg, Erich Geßler ist sicher, dass mit dem Neubau "die gestiegenen Anforderungen der Kunden optimal erfüllt werden".

Die Bauzeit betrug sieben Monate. Entstanden sind am alten Platz eine deutlich größere Werkstätte sowie Verkaufs- , Büro- und Sozialräume mit 425 Quadratmetern Grundfläche und bis zu zehn Montageplätzen. Acht Mitarbeiter sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Besonders in der Erntezeit steht den Landwirten zusätzlich ein mobiler 24-Stunden-Notdienst zur Verfügung. Werkstattleiter Hans-Dieter Hammer: "Dann kann eine Reparatur landwirtschaftlicher Maschinen umgehend erfolgen und die Arbeit auf dem Feld zügig weitergehen." Der gesamte Technikbereich hat jetzt eine Fläche von 2500 Quadratmetern, rechnet man den Bereich Agrar dazu sind es 7500 Quadratmeter. "Der Beruf des Landwirts ist beliebt, aber die Landwirtschaft nicht", bedauerte Paul-Gerhard Haag vom Kundenbeirat der BayWa Württemberg. Der Konsument werde immer kritischer, ob bei der Tierhaltung oder dem Einsatz von Spritzgeräten gegen Schädlinge. Die neue Gülleverordnung sei "ein ungeliebtes Kind", aber wie bisher könne es nicht weitergehen. Zum Beispiel müsse überlegt werden, einen Düngesensor einzusetzen und die Fruchtfolge anders zu gestalten.