Altensteig (Württ.) In zehn Jahren hat man einiges bewirkt

Und wo soll sich die Dorfgemeinschaft treffen? Die Alte Molke bot sich an. Frühere Mieter hatten die Räumlichkeiten nach ihrem Auszug in beklagenswerten Zustand hinterlassen. Die Stadt half bei der Neumöblierung mit. Jeden ersten Mittwoch eines Monats findet dort ab 19.30 Uhr ein gutbesuchter "Dorftreff" statt. Und in den Wintermonaten wird beim traditionellen "Stubengang" fleißig gestrickt und in geselliger Runde Kaffee getrunken. Ein selbst gebackener Kuchen darf dabei nicht fehlen.

Die erste gemeinsame Aktion nach der Gründung war, den Kinderspielplatz im Dorf zu umzäunen, damit die Kleinen nicht versehentlich auf die vorbeiführende Straße laufen. Die Kommune stellte das Material zur Verfügung und stattete den Spielplatz bei der Gelegenheit auch gleich mit neuer Rutsche, Hängebrücke, Tunnelrohr und einer Vogelnestschaukel aus. Inzwischen, so berichtet Frieda Klaiss, würden auch viele Eltern aus der Altensteiger Oberstadt ihren Nachwuchs dort spielen lassen.

Als die alte Stadtgärtnerei in Altensteigdorf aufgegeben wurde, besorgte die Dorfgemeinschaft Pflanzen und Blumen. Ein Brunnentrog, ein Beet am Backhaus, ein Rosenbogen, ein Treppenaufgang am Dorfplatz und andere Aktionen trugen zur Verschönerung des Ortsbildes bei. Und für den Waldkindergarten wurde unter Mithilfe der Eltern eine Feuerstelle gebaut.

Beliebt ist das alle zwei Jahre im September stattfindende Backhausfest, bei dem fleißige Helfer Zwiebelkuchen backen und man in geselliger Runde rund um das Vereinsheim zusammensitzt. Zusammen mit der Feuerwehr und der evangelischen Kirche organisiert der Verein auch das mehrtägige "Fest im Dorf". In der Adventszeit wird für die älteren Dorfbewohner Gebäck hergestellt und verteilt.

Die nächsten Aktionen sind bereits in Planung: Zunächst wollen die Mitglieder am 3. September im Alten Schulhaus intern das zehnjährige Bestehen der Dorfgemeinschaft feiern. Die Zufahrt zur Feuerwehr soll gepflastert werden, und am 6. Dezember kommt der Nikolaus nach Altensteigdorf und verteilt am Christbaum Nüsse und Gebäck. Es werden dann auch weihnachtliche Weisen gesungen. Und an Silvester wird um Mitternacht mit Sekt auf das neue Jahr angestoßen.