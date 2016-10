Altensteig (Württ.) In Walddorf dreht sich alles um Äpfel

Altensteig-Walddorf. Als nach dem Regen am Vormittag die Sonne schien, füllte sich die Festhalle zusehends. Und auch an den Ständen auf dem Freigelände herrschte reger Betrieb. Der örtliche Obst- und Gartenbauverein verkaufte rotbackige Äpfel und gelbgrüne Birnen. Wer eine von Erhard Stickel aus Walddorf gebaute Holzkiste mitnehmen wollte, musste ein paar Euro drauflegen. Jens und Albrecht Gammel aus Neubulach hatten Kirschen- und Holundersaft im Angebot. Im Garten von Anni Dobert aus Calw-Stammheim gedeihen Aronia, Kornellen, Sanddorn und andere Wildfrüchte. 120 Gläser standen beim Apfelfest auf den Tischen.

Umlagert ist jedes Jahr der Stand von Armin Fessele aus einem Nagolder Stadtteil. In den Kisten lagerten spezielle Kartoffelsorten. Seine heiß begehrten "Bamberger Hörnle" darf der Nebenerwerbslandwirt aus namensschutzrechtlichen Gründen nicht mehr so nennen, also hat er sie kurzerhand in "Pfrondorfer Hörnle" umgetauft. Die Rote Emmalie und der Blaue Schwede wurden ebenso nachgefragt, wie auch seine Zwiebeln "Stuttgarter Riese". Essig und Öl, Pralinen, Kräutersalze und Blutwurz konnte man bei Heide Gutekunst aus Oberschwandorf erwerben.

Vor 20 Jahren hat Walter Maier aus Ammerbuch-Reusten einem Korbmacher über die Schulter geschaut – jetzt ist er selber Weidenkorbflechter und war zum zweiten Mal beim Apfelfest dabei. Die Baumschule Fischer aus Gültlingen präsentierte unterschiedliche Wuchsformen von Apfelbäumen. Seit vielen Jahren hat Kleinbrenner Fritz Kalmbach aus Spielberg seinen Stand am Halleneingang. Sortenreine Brände aus Streuobstwiesen konnte er anbieten.