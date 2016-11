Altensteig (Württ.) In wahre Schmuckstücke verwandelt

Altensteig. In der Popbranche seit 35 Jahren tätig, gehört der Professor der Düsseldorfer Robert-Schumann-Hochschule zu der kreativen Spitze der deutschen und internationalen Musikszene und gilt als "Brückenbauer zwischen Unterhaltungs- und so genannter ernsten Musik".

Mit seinen Musicals "Die zehn Gebote" und "Moses" mobilisierte Falk in Stadien und Arenen mehrere Tausend Menschen zum Mitsingen. Nach der Premiere des jüngsten Pop-Oratoriums "Luther" am Reformationstag 2015 begannen die Proben für eine monumentale "Luther"- Tournee (bis jetzt haben sich 18 000 Sängerinnen und Sänger angemeldet), die Anfang Januar 2017 in Hannover beginnt und bis Oktober quer durch Deutschland führt.

In Altensteig stellte Falk sein brandneues Album "A Tribute To Martin Luther" als eine künstlerisch-stilistische Anknüpfung an das vorangegangene "A Tribute To Paul Gerhard" vor. Passend zu CD mit zwölf neu verfassten Chorälen ist auch der Klavierauszug erschienen. Mit auf der Bühne agierten seine Söhne Paul Falk (Keyboard, Gitarre, Gesang), Max Falk (Schlagzeug) und Christoph Turwitt (Bassgitarre).