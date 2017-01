Altensteig (Württ.) In neuen Räumenin die Zukunft

Die Großmann Wohnbau GmbH wurde im Jahr 2010 als zweites Standbein gegründet. Sie widmet sich dem schlüsselfertigen Massivbau. Damit wurde die Leistungspalette des Familienunternehmens breiter und zukunftsfähiger aufgestellt. Das Angebot reicht von der Planung, über die Ausführung des gesamten Bauvorhabens bis hin zur Schlüsselübergabe. Die individuelle Betreuung der Bauherren und die professionelle und hochwertige Abwicklung der Bauvorhaben genießen oberste Priorität.

Ein Investition in die Zukunft ist im Jubiläumsjahr der Neubau eines Bürogebäudes auf dem Großmann’schen Betriebsgelände im Altensteiger Industriegebiet Turmfeld. Der Spatenstich für das Projekt wurde bereits mit den Mitarbeitern gefeiert. Der Neubau verknüpft die beiden Unternehmenszweige und soll optimale Abläufe in der Verwaltung sowie die zeitgemäße Betreuung der Kunden in neuen Besprechungs- und Bemusterungsräumen gewährleisten.