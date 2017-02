Altensteig (Württ.) In einem Jahr könnten dort die ersten Kurse stattfinden

Volkshochschulleiterin Angela Anding geht davon aus, dass die ersten Kurse in historischen Mauern im Februar 2018 starten. Begrüßen würde sie eine optimale Ausstattung des 90 Quadratmeter großen Seminar- und Vortragsraums mit 70 Sitzplätzen im Erdgeschoss. Ihr Wunsch, dass in der "guten Stube" nicht wie in anderen Räumen direktstrahlende Pendellampen hängen, sondern Rundleuchten, stieß bei den Ausschussmitgliedern und bei Bürgermeister Gerhard Feeß auf Zustimmung. Insgesamt werden im alten Rathaus 80 Leuchten montiert, teilte der Geschäftsführer der Firma ST.ING aus Egenhausen, Franz Josef Stelte, auf Nachfrage mit.

Die Bauarbeiten haben im Herbst 2015 begonnen. Ins Untergeschoss zieht die Jugendkunstschule ein, die anderen Räume werden von der Volkshochschule Oberes Nagoldtal belegt. Im Erdgeschoss befinden sich ein großer Saal, eine Küche, ein Seminarraum und die Garderobe. Im ersten Obergeschoss erhält der frühere Rathaussaal ein neues Gesicht. Dort werden ebenfalls Kurse stattfinden. Eine Küche und ein Umkleideraum runden das Ensemble ab. Eingebaut wird im alten Rathaus – das später auf allen Etagen ohne Barrieren erreichbar sein wird – ein Aufzug für acht bis zehn Personen. Weil kein zweiter Fluchtweg vorhanden ist, müsse das Treppenhaus rauchfrei bleiben, erläuterte Benz. Erreicht werde das durch einen leistungsstarken Ventilator. Der alte Rathausturm soll erhalten werden, ebenso die Rathausuhr an der Fassade.

Beim Rundgang wurde der Bau- und Umweltausschuss aufgefordert, sich für unterschiedliche Bodenbeläge zu entscheiden. Vorgeschlagen wurde vom Architekten, den Brennraum der Keramikwerkstatt mit wischbarem Linoleum auszulegen und die großen Unterrichtsräume mit einer textilen Unterlage – "die Toiletten könnte man fliesen.".