Altensteig (Württ.) In der Kommunalpolitik war er zu Hause

Seine Frau schenkte ihm drei Söhne. Manfred ist als Kämmerer in der Gemeinde Haiterbach angestellt und Kurt-Georg ist Hausmeister in einer Nagolder Schule.

Der Jubilar interessierte sich schon früh für das kommunalpolitische Geschehen. Girrbach ließ sich in den Gemeinderat wählen und war nach der Eingemeindung von 1975 bis 1994 Ortsvorsteher von Überberg. Als früherer, aktiver Fußballer setzte er sich vehement für den Neubau eines Sportplatzes ein. Gern erinnert sich Girrbach an den während seiner Amtszeit gebauten Kindergarten, das Feuerwehrhaus und an die Erschließung der Baugebiete Brand III und Brand IV.

Weil der 90-Jährige wie der Vater gerne singt, meldete er sich 1952 im Kirchenchor Überberg an, gehört von 1988 bis heute dem Männergesangverein Berneck an und war ab 1996 im Altensteiger Liederkranz aktiv. Die Erfahrungen in der Gefangenschaft haben Kurt Girrbach geprägt – er engagierte sich im Verband der Heimkehrer und wurde später bis zur Auflösung dessen Kreisvorsitzender.

Ortsvorsteher hat sein Kommen angekündigt

Trotz seines hohen Alters ist der Jubilar geistig auf der Höhe und freut sich trotz seiner plötzlich aufgetretenen, gesundheitlichen Probleme auf die heutige Geburtstagsfeier im Familienkreis. Mit dabei ist seine Lebenspartnerin, die ihn seit 22 Jahren liebevoll betreut. Ortsvorsteher Werner Gogolin hat am Samstag sein Kommen angekündigt. Er will ebenfalls gratulieren und bringt einen Geschenkkorb mit.