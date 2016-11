Altensteig/Simmersfeld In der Gastronomie tut sich einiges

Seit zehn Jahren betreiben Ferial und Musa Yahkub in der Altensteiger Rosenstraße ein Eiscafé. Damit könnte im nächsten Jahr aus gesundheitlichen und Altersgründen Schluss sein, hat das Ehepaar Freunde und Bekannte wissen lassen und sie gleichzeitig um Mithilfe bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger gebeten, an dem man das Inventar von "Da Claudio" verkaufen könnte. Bis es soweit ist, werde man aber wie gewohnt weitermachen. Obwohl Musa Yahkub ein gelernter Elektrotechniker ist, "kann ich 18 Sorten Eis in bester Qualität herstellen", sagt er nicht ohne Stolz.

Wer einen Blick auf das frühere Restaurant Stadtgarten“ am Ausgang von Altensteig wirft, dem fällt ein Schild mit der Aufschrift "Zu verkaufen" auf. Hausbesitzerin Maria Cecalja lebt inzwischen in Kroatien und möchte das über 100 Jahre alte Gebäude veräußern. Damit stellt sich automatisch für das dort untergebrachte Restaurant China Star die Frage nach der Zukunft. "Wir schauen uns schon seit einiger Zeit nach einem anderen Ort um", erklärt der Pächter auf Nachfrage. Am liebsten wäre ihm "eine größere Stadt wie Nagold oder Freudenstadt". Der Vertrag laufe noch bis Juli 2017. In Altensteig habe er in den bisherigen zwölf Jahren seines Hierseins immer hart kämpfen müssen und Umsatz letztlich nur über den Preis und mit speziellen Angebote erzielt.

Ganz anders sieht es beim "Rössle" in Berneck aus. Mit einem Anbau (Mühlensaal und Mühlenpavillon) hat man die Zahl der Sitzplätze bereits erhöht, im ersten Stock zwei weitere, komfortabel ausgestattete Zimmer eingerichtet und nun von der Kommune das leer stehende alte Schulhaus in Berneck erworben, um es gastronomisch zu nutzen. Den Kauf bestätigte die stellvertretende städtische Bereichsleiterin für Baurecht und Grundstücksverkehr, Sabrina Kurz.