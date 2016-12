Altensteig (Württ.) Im Hirschcafé ein Paar geworden

Die Stadt gratuliert ebenso wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der Ortsvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt, Ewald Frey, will persönlich vorbeischauen, und "am Abend oder am Wochenende kommen unsere Kinder", sind sich die Eheleute sicher. Ein großes Fest ist aufgrund des fortgeschrittenen Alters des Paars nicht geplant.

Wolfgang Becker erblickte am 21. Mai 1931 das Licht der Welt. Die Mutter starb, als er acht Jahre alt war. Die Schule besuchte er bis 1944 in Dettingen unter Teck, dann zog er mit seinem Vater und der Stiefmutter nach Altensteig in das leer stehende Wohnhaus Überberger Weg 17 um. Einige Zeit hat Becker auf einem Bauernhof in Überberg gearbeitet, dann den Beruf des Müllers erlernt und dreieinhalb Jahre später mit der Gesellenprüfung abgeschlossen. Den 30 Kilometer langen Hin- und Rückweg zur Gewerbeschule nach Freudenstadt legte er stets mit dem Fahrrad zurück.

Seine erste Arbeitsstelle war eine Mühle in Eutingen bei Pforzheim, danach eine in Gündringen und Oberschwandorf. Um mehr Geld zu verdienen, fing er in der Altensteiger Baufirma Welker & Schneider an und blieb dort sieben Jahre, bevor er 1962 "zum Daimler"“ ging.