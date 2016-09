Altensteig (Württ.) "Hut ab": Eigenleistung stößt allenthalben auf Anerkennung

Altensteig-Wart. Umbau des Sportheims im Jahr 2011, Errichtung eines Schuppens zur Aufbewahrung von Gerätschaften im Jahr 2012, Einweihung eines Kleinspielfelds am Sonntag: Die Spielvereinigung Wart/Ebershardt hat viel Zeit, Arbeitskraft und Geld aufgebracht, um ihre Sportanlagen in Schuss zu halten und zu erweitern. Bei der Einweihung des 45 Meter mal 30 Meter großen Nebenplatzes für den Fußballnachwuchs wurde das an den Tag gelegte Engagement von allen Seiten gewürdigt.