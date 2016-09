Altensteig (Württ.) Hundefreunde bündeln Turniere

Die Junghunde sind noch Anfänger, die Aufgaben waren gut zu lösen. Pokale gab es für Heike Grindemann mit Bambu auf Platz eins, Steffi Roller mit Spike auf Platz zwei und Ralf Linderich als Drittplatzierter. Welpen bis zum Alter von sieben Monaten waren ebenfalls am Start. Ein Parcours mit acht Hindernissen musste bewältigt werden. Es siegte Daniela Krauß mit Fritz vor Livins Milles mit Letti.

Bei den großen Hunden ist Fanto der Schnellste

Besonders gespannt waren die Zuschauer auf den Ausgang der Hunderennen mit elektronischer Zeitmessung. Bei den Welpen drückte Daniela Krauß ihrem Vierbeiner die Daumen – mit Erfolg. Fritz war der Schnellste über 40 Meter. Auf dem zweiten Rang landete Anette Feitkau mit Any vor Maria Kurz mit Fluffy. Um einiges länger war die Strecke bei den erwachsenen Hunden. In der Kategorie U50 (unter 50 Zentimeter) war Angela Schmid mit Peggy nicht zu schlagen. Für Pina und Natalie Wurster wurde die zweitbeste Zeit gestoppt, den dritten Platz belegte Stefan Landenberger mit Fanny. Hunde mit einer Größe über 50 Zentimeter rannten ebenfalls um die Wette. Lisann Großmann freute sich riesig über Fanto, der sehr schnell unterwegs war. Die Plätze zwei und drei gingen an Markus Ratajczak mit Fussel und Dirk Seifert mit Zora. Nach der Siegerehrung mit der Überreichung von Pokalen und Urkunden saßen die Teilnehmer und Zuschauer noch bei einem Abendessen in geselliger Runde zusammen.