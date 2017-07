Altensteig (Württ.) Humorvollem Auftakt folgt Dramatik

Mit Verspätung, eben wie im echten Theater, geht es endlich los. Die Darsteller müssen sich auf der großen Bühnenfläche zurecht finden, Distanzen einschätzen und sich diese einprägen, die Aufstellungen und Bewegungen mit Musik koordinieren, obendrein schauspielerisch überzeugend wirken. Obwohl die Rollen- und Songtexte bereits in den Köpfen sitzen, passieren ab und zu kleine Hänger oder unerwartete Pausen, dann eilen Nonnenmann und Krüger mit einem helfenden Stichwort zur Hilfe.

Auf die Bühnen-Malheurs reagieren Akteure gelassen, verlieren die Fassung nicht, und auch die Freude am Theaterspielen bleibt ungebrochen. Zwei Stunden – so lang dauert der erste Akt von "Anatevka" in der Originalversion – leben sie in der vergessenen Welt der fünf Millionen Juden im zaristischen Russland am Anfang des 20. Jahrhunderts und veranschaulichen das Schicksal des tragischen Helden Tevje ("Ohne Tradition wären die Juden wie ein Fiedler auf dem Dach") und seines Dorfes Anatevka. Dem humorvollen, an Pointen reichen ersten Teil folgt eine dramatische Wendung mit nachdenklichem Ende.

Die Bühnenprobe endet um die Mittagszeit, fast gleichzeitig sind auch Instrumentalisten des vereinten Jugendsinfonie- und Kammerorchesters mit den letzten Korrekturen des orchestralen Parts von "Anatevka" fertig. Sie proben im einen Katzensprung entfernten Musiksaal des Gymnasiums bei offenen Türen, der (beinahe) Broadway-Sound hallt durch das Gebäude. Ordnungshalber erinnert die Dirigentin Jutta Hay noch an Vorzeichen und Dynamik, singt manche Passagen vor, lässt ganze Fragmente wiederholen. Es klingt nach reiner Musik-Kosmetik vor der großen Bewährungsprobe.

Noch wenige Tage intensiver Arbeit stehen dem Gesamtensemble bevor. Der Premiere in der Eichwaldhalle folgen weitere Aufführungen am Samstag und Sonntag, sie beginnen jeweils um 20 Uhr. Aus urheberrechtlichen Gründen seien Film- und Tonaufnahmen streng verboten betont der Vorsitzende des Fördervereins, Hans Peter Häusser.

Eintrittskarten sind erhältlich bei Buch Hammer (07453/930828), am Christophorus-Gymnasium (07453/ 9461-6630 und (falls noch vorhanden) an der Abendkasse.