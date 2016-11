Altensteig (Württ.) Gymnastik bringt Gäste in Schwung

Das Mittelstufenorchester der Städtischen Musikschule Altensteig – genannt "Die Landstreicher" – musizierte nach der Pause unter Leitung von Diana Dobers. Paare der Trachtentanzgruppe Göttelfingen drehten sich anschließend im Kreis, und die TSV-Turngruppe von Manuela Mast und Eva-Maria Broschk demonstrierte, was sie in den Übungsstunden gelernt hat. Kein Seniorennachmittag ohne die obligatorische Saalgymnastik. Da flogen die Arme der rund 300 Senioren auf Kommando in die Höhe, und es wurde ausgiebig mit den Hüften gewackelt.

Bürgermeister Gerhard Feeß informierte in seiner Ansprache über städtebauliche Maßnahmen, erwähnte, dass bei der renovierten Alten Apotheke inzwischen alle vier Mietwohnungen belegt seien, die Sanierung des früheren Rathauses in der Altstadt voraussichtlich im Herbst 2017 abgeschlossen werde, die Bauarbeiten in der Egenhauser Straße im Frühjahr zu Ende gehen soll und im kommenden Jahr in der Warter Tiefenbachstraße eine große Tiefbaumaßnahme anstehe.

Weil sich die Stadt und die Volksbank Nordschwarzwald in diesem Jahr die Kosten der Veranstaltung teilen, betrat Vorstand Christian Radde die Bühne und erklärte, dass das "in die Jahre gekommene" Bankhaus in der Rosenstraße abgerissen und durch einen Neubau auf dem gleichen Platz ersetzt werde. Er rechnet mit einer Bauzeit von einem Jahr und der Fertigstellung im Herbst 2018. Dann feiert die Volksbank Altensteig ihr 150-jähriges Bestehen.

Nach drei Stunden fuhren an der Markgrafenhalle wieder die Busse vor und brachten die Senioren zurück in den jeweiligen Stadtteil. Etliche hielten ein Alpenveilchen in der Hand, das als Erinnerung mit nach Hause genommen werden durfte.