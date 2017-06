Altensteig (Württ.) Große Veränderungen in der neuen Saison

In den letzten Monaten hat sich auf und abseits des Spielfeldes viel getan. Während die Sportheimerweiterung nahezu abgeschlossen ist, soll bis Mitte August das neue Ausweichspielfeld eingesät sein. Mit großen Veränderungen wird es in die neue Saison gehen. Die Männer werden zusammen mit SF Spielberg als Spielgemeinschaft spielen. Aus Mangel an Spielerinnen für eine zweite Frauenmannschaft, wurde mit dem Nachbarverein SC Neubulach eine gemeinsame Mannschaft für die Bezirksstaffel zum Spielbetrieb angemeldet. Seit einem Jahr gibt es bereits eine Spielgemeinschaft mit den Mädchen des SCN. Eine gravierende Änderung wird es bei der männlichen Jugend geben. Die viele Jahre andauernde gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Nachbarverein Spvgg. Wart-Ebershardt läuft aus. Stattdessen werden die männlichen Nachwuchskicker in einer Spielgemeinschaft mit Simmersfeld und Überberg spielen.