Altensteig (Württ.) Gremium stimmt gegen JMS-Zentrum

Altensteig-Spielberg. Ortsvorsteher Karl Heinz Dressle erinnerte an die Versammlung Mitte Dezember in der Bömbachhalle, als das geplante Gemeinde- und Veranstaltungszentrum öffentlich vorgestellt wurde. Und er stellte in der Sitzung klar: "Das war damals nur eine Anhörung." Es sei Sache des Ortschaftsrats, eine Empfehlung an den Altensteiger Gemeinderat auszusprechen, "der sich in der Regel daran hält".

Bei der Abwägung müssten viele Gesichtspunkte berücksichtigt werden, von der gewünschten Grundstücksgröße von eineinhalb Hektar über die Bereitstellung von Gewerbeflächen für einheimische Betriebe bis zur Regelung des Verkehrs. Keine Rolle dürfe bei der Betrachtung spielen, dass es sich bei JMS um eine freikirchliche Gemeinde handelt.

Für Werner Koch ist der geplante Neubau ein "Megaprojekt", deshalb sei es gut gewesen, dass sich der Ortschaftsrat für eine Bürgerinformationsveranstaltung ausge- sprochen habe. Positiv aufgefallen sei ihm, "wie sachlich damals in der Bömbachhalle diskutiert wurde". Aus vielen Wortmeldungen sei herauszuhören gewesen, dass gegen den Standort zwischen Kohlberg-, Schwarzwald- und Zinsbachstraße große Bedenken bestünden. Er könne die vorgebrachten Argumente gut verstehen, als Vertreter der Bürger müsse man das bei der Entscheidung ins Kalkül ziehen.