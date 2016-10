Altensteig (Württ.) Gottesdienst mit viel Bewegung

Er berichtete davon, dass er an den Gott der Bibel glaubt und dieser Gott ihm Sicherheit, Halt und eine Perspektive für sein Leben vermittelt. Die Kinderkirche der Evangelischen Kirchengemeinde in Altensteig sowie der Kindergottesdienst der JMS-Gemeinde veranstalteten erneut ein gemeinsames Event. Das Kids-Sportturnier wird mit dem Ziel veranstaltet, dass verschiedene Gruppen gemeinsam Kindergottesdienst – mal ganz anders – mit viel Bewegung, Spaß und Tiefgang erleben. Mehr als 50 Mädels und Jungs im Alter von sechs bis zwölf Jahren nahmen in der Eichwaldhalle in Altensteig begeistert teil. Sie kämpften mit viel Enthusiasmus um die ersten Plätze innerhalb der vier Disziplinen Korbball, Hockey, Staffellauf und Fußball.

Zum Abschluss wurden die beiden Siegergruppen gebührend gefeiert, und sie durften stolz ihre Pokale entgegen nehmen. Jedes Kind erhielt eine Sportlerurkunde sowie einen Siegerbutton als Erinnerungszeichen.