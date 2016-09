Altensteig (Württ.) Gleich zwei Ensembles geben sich die Ehre

Zum einen das Vokalensemble Tonart Nagold, das seit seiner Gründung mit Konzerten in der Region auf sich aufmerksam gemacht hat. Einige der Sängerinnen wurden in der Christophorus-Kantorei Altensteig ausgebildet.

Das Ziel des Ensembles ist es, Werke aus vielen Stilrichtungen durch entsprechende Arrangements für Oberstimmen, manchmal ergänzend instrumentiert, in neuem Licht erscheinen zu lassen. Die musikalische Leitung hat Thomas Breitling übernommen. Er erhielt seine Grundausbildung in Gesang und Chorleitung ebenfalls in Altensteig, ergänzt um Unterricht in Stuttgart und Karlsruhe. Er gründete und leitete das Altensteiger Vokalsextett und das Altensteiger Vokalensemble.

Darüber hinaus werden Teile der Suite op. 149 von Joseph G. Rheinberger in einer Interpretation durch das Markus-Trio aus Stuttgart mit Renate Harr (Violine), Cora Wacker (Violoncello) und Andreas Scheufler (Orgel) zu hören sein. Der Kantor und Organist Andreas Scheufler ist Mitbegründer, Cembalist und Organist des Barockorchesters Collegium Musicum Stuttgart. Als Solist und Continuospieler konzertiert er im In- und Ausland. Seit 2003 ist er als Dozent für Cembalo und Kammermusik an der Internationalen Herbstakademie für Alte Musik in Maguzzano/Italien tätig. Er wird auch den Orgelpart der Stunde der Kirchenmusik übernehmen. Der Eintritt ist frei.