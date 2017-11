Altensteig (Württ.) Gitarre begleitet singende Gänse

Altensteig. Statt wie gewohnt im Stadtgarten spielte sich das Geschehen um den römischen Legionär und späteren Bischof, der seinen Mantel mit einem Bettler teilte, in der Heilig-Geist-Kirche ab. Dekan Holger Winterholer hieß in seiner Begrüßung besonders die vielen Kinder willkommen. Sie hatten sich als Gänse verkleidet, erzählten die Legende in einer modernen Fassung nach oder saßen mit ihren Eltern und Verwandten in den Kirchenbänken. Brigitte Doll erinnerte in ihrer Ansprache an das damalige Ereignis, als der 22-jährige Soldat nach einem nächtlichen Ritt am Stadttor auf einen nahezu unbekleideten, hungernden Bettler traf, kurzerhand mit dem Schwert seinen Umhang zerschnitt und die Hälfte dem Frierenden reichte. Die Religionslehrerin hatte die Erstkommunikanten des Jahres 2018 auf ihren Einsatz vorbereitet. Der Überlieferung nach soll sich die soziale Tat wie ein Lauffeuer verbreitet haben, worauf die Einwohner von Tours beschlossen, dass Martin der Nachfolger ihres verstorbenen Bischofs werden sollte. Aus Bescheidenheit habe er sich in einem Gänsestall versteckt. Durch das aufgeregte Geschnatter des Federviehs – hörbar gemacht von Jungen und Mädchen des Kindergartens der Karlstraße – wurde der Römer entdeckt und erklärte sich bereit, das hohe Würdenamt anzunehmen.

Begleitet wurden die singenden Gänse von Susanne Winter auf der Gitarre. Die Stadtkapelle unter Leitung von Josef Stritt hatte auf der Empore Platz genommen und begleitete bei gemeinsam gesungenen Liedern aller Besucher.

Nach der Feier strömten die Kirchgänger zu den fünf Ständen. Waffeln und Glühwein wurden im Katholischen Gemeindehaus angeboten, Bratwürste, Pommes und Süßwaren konnte man unter schützenden Planen oder an einem Verkaufswagen im Freien ordern. Dort leuchteten auch die mitgebrachten Laternen. Das Martinsfest ist schon längst keine reine Veranstaltung der katholischen Heilig-Geist-Gemeinde mehr, sondern ein Fest aller Konfessionen.