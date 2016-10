Altensteig (Württ.) Gesundes Mahl braucht Qualität

Außerdem werden, wo immer möglich, regionale Produkte eingesetzt, wofür bis zu drei Millionen Euro jährlich ausgegeben werden. Deshalb ist Wissen rund um die Verpflegung aus Spielberg nicht nur hierzulande, sondern mittlerweile sogar in Fernost gefragt, wie der Politiker darüber hinaus erfuhr. Adolf Essig: "Wir hätten Konzepte, wie man die regionale Vernetzung noch weit mehr intensivieren könnte. "

Für den Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ein hervorragender Ansatz, sich über den Senior Expert Service (SES) der deutschen Wirtschaft in die internationale Arbeit in den Entwicklungs- und Schwellenländern einzubringen. "Dafür suchen wir immer Mitarbeiter mit Erfahrung, die sich im Ruhestand befinden und bei Bedarf an verschiedensten Brennpunkten der Welt eingesetzt werden können." Aktuell laufe ein Projekt zur Versorgung von Kindern in den Kriegsgebieten der Ukraine.

Fuchtel zollte dem Firmengründer größten Respekt für seinen unternehmerischen Erfolg, der die Basis für 80 Arbeitsplätze sei. Die neun firmeneigenen Kühllaster sind rund um die Uhr in Baden-Württemberg, Bayern und sogar bis nach Hessen im Einsatz. Er begrüße vor allem das reibungslose Zusammenwirken im gewerblichen und gemeinnützigen Bereich, so Fuchtel.

Deshalb ist der Abgeordnete auch davon überzeugt, dass die Essig-Firmengruppe in einem modernen Tourismuskonzept für die Region Nordschwarzwald als regionaler Vermarkter einen wichtigen Platz einnehmen könnte.