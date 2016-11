Altensteig (Württ.) Geschnatter verrät späteren Bischof

Altensteig. 24 Kinder, die im nächsten Jahr ihre Erstkommunion feiern, spielten die Legende in einer modernen Fassung nach – und wurden bei gemeinsam gesungenen Liedern von Susanne Winter auf der Gitarre begleitet. Bei hereinbrechender Dunkelheit beleuchteten mitgebrachte Laternen und Fackeln das Geviert.

Religionslehrerin Brigitte Doll erinnerte in ihrer Ansprache an das damalige Ereignis, als der römische Legionär am Stadttor von Reims auf einen nahezu unbekleideten Bettler traf. Kurzerhand zerteilte er mit dem Schwert seinen Mantel und reichte dem Frierenden die Hälfte. Joachim Fahrenwald hoch zu Ross und seine Begleiterin Claudia Fahrenwald übernahmen im Stadtgarten die Rollen. Das Geschehen soll sich damals wie ein Lauffeuer, und die Einwohner von Tours sollen darauf hin beschlossen haben, dass der Legionär Martin ihr Bischof werden soll. Aus Bescheidenheit habe der sich in einem Gänsestall versteckt. Durch das aufgeregte Geschnatter des Federviehs – das von Jungen und Mädchen des Kindergartens Karlstraße dargestellt wurde – wurde er entdeckt und nahm das hohe Würdenamt an. Eröffnet wurde das Martinsfest von der Stadtkapelle Altensteig unter Leitung von Musikdirektor Josef Stritt.

Nach dem Martinsspiel setzte sich ein langer Zug vom Stadtgarten zum katholischen Gemeindehaus in Bewegung. Auf dem Vorplatz wurden Lebkuchen an Kinder verteilt. An zahlreichen Ständen hatten Festbesucher die Auswahl unter Grillwürsten, Waffeln, Magenbrot, gebrannten Mandeln, Kinderpunsch und Glühwein.