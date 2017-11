Altensteig (Württ.) Gesang strahlt innere Energie aus

Altensteig-Walddorf. Am Vortag des Auftritts in der Stuttgarter Stiftskirche bei der dortigen "Stunde der Kirchenmusik" stellte die Altensteiger Christophorus-Kantorei ihr Konzertprogramm in der Johanneskirche in Walddorf vor. Während dieser öffentlichen Generalprobe bei vollem Haus bestätigte der Chorleiter Michael Nonnenmann erneut die Qualität seines Chores, der in einer knappen Stunde einige Positionen aus dem neuesten Repertoire von deutschem Barock und Romantik bis hin zu osteuropäischer Gegenwart mit geistlichen Werken mehreren Komponisten wie Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Zdenek Lukas und Levente Gyöngyösi präsentierte.