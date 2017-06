Altensteig (Württ.) Gesang kommt von Herzen und trifft die Herzen

Sehr hohe technische Anforderungen stellten den jungen Sängern die vertonten biblischen Texte aus den Sammlungen "Kleine geistliche Konzerte" von Heinrich Schütz. Völlig konzentriert und stets einsatzbereit bewältigte der Oberstimmenchor die komplexe Polyphonie voller kunstvollen Melismen und genauso sorgsam gingen sie das unterschiedliche im Charakter Kyrie und Gloria aus der Missa brevis des Romantikers Charles Gounod an.

Beide Werke begleitete Matthias Hinderer an der Orgel. In der klangtransparenten Interpretation der Orgelvariationen "Nun freut euch lieben Christen g’mein" von Jan Pieterszoon Sweelinck umrankte der Solist das Choralthema mit delikaten Figurationen, die bei farblicher Registrierungs-Sorgfalt die Orgelkunst des Frühbarocks erblühen ließen.

"Jubilate Deo" schäumt vor Freude über

Eine herausragende Leistung erbrachte der Chor mit der vor Freude überschäumenden Wiedergabe des "Jubilate Deo" des ungarischen Organisten Márton Levente Horváth. Als wahre Kinder dieser Zeit zeigte die Schar um den angehimmelten Weible ihre Vorliebe für zeitgenössische Musik und anspruchsvolle Harmonie in gleichfalls intonationssicherem "I will sing whith the spirit" von John Rutter.

Eine Reihe der Volks- und Populärlieder aus Europa und Afrika sowie zwei Zugaben besiegelten den jüngsten Erfolg. Im Stehen applaudierte das Publikum dem Kindervolk, das im Lutherjahr besondere Anstrengungen auf sich nahm und sehr viel Freude in die Menschenseelen einpflanzte.