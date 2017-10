Altensteig (Württ.) Gemischter Chor holt Verstärkung

Simmersfeld. Der gemischte Chor wurde 1967 gegründet. Zum Vorsitzenden wurde der heute 99-jährige Johann Kern gewählt. Schon damals waren Frauen in der Überzahl.

Mit der Sangeskunst kann es nicht weit her gewesen sein, schmunzelte die heutige Vorsitzende Annette Schwab in ihrem Rückblick. Der Chronik konnte sie entnehmen, dass bei einem Auftritt "Die Himmel rühmen" so falsch gesungen worden sei, dass der Dirigent Beethoven "um Verzeihung bat". Ein Höhepunkt sei das 40-jährige Bestehen gewesen, als alle musizierenden Vereine aus Simmersfeld gemeinsam auf der Bühne standen. Heute besteht der gemischte Chor aus 14 Sängerinnen und sechs Sängern. Weil beim Jubiläumskonzert zwei Tenöre wegen Krankheit ausfielen, hatte man den stimmgewaltigen Günther Ohngemach aus Aichhalden "ausgeliehen".

In Frankreich huldigte der Chor musikalisch der Liebe ("Vive L´Amour"), in England ein Mann bedauert, dem die Liebste davongelaufen war ("Lang, lang ist’s her") und in der Tschechischen Republik eine Frau ("Anulka") besungen, die sich einen jungen Mann nahm und damit den Neid der anderen heraufbeschwor. In Brasilien wurde das bunte Leben auf "Bahias Markt" geschildert und in Argentinien fiel beim "Kriminaltango" ein Schuss.