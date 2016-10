Altensteig (Württ.) Gemeinsam den christlichen Glauben leben

Friedrich Burghardt hat 1938 in Spielberg das Licht der Welt erblickt. Seit seinem sechsten Lebensjahr galt sein Vater als im Kriegseinsatz vermisst. Er und seine drei Schwestern wurden von der Mutter und der Großmutter großgezogen. Nach der Volksschule erlernte Burghardt den Beruf des Landschaftsgärtners, absolvierte später in Karlsbad eine dreijährige Ausbildung zum Krankenpfleger, arbeitete danach 25 Jahre im Krankenhaus Freudenstadt in der Ambulanz und wurde 2001 mit 63 Jahren pensioniert.

Langweilig wurde es dem goldenen Hochzeiter nach eigener Aussage nicht. Er kümmert sich um den großen Garten, sitzt bis heute am Steuer eines Siebentonners, der Hilfsgüter zu Kinderheimen nach Rumänien bringt, lädt zu Familienandachten ein, gehört zu den Gründern der Freien Gemeinde Spielberg, die im Gewerbegebiet Härte 1 Räume bezogen hat, in denen regelmäßig Sonntagmorgengottesdienste stattfinden. Außerdem trifft man sich an jedem Donnerstag in Hauskreisen.

Ingrid Burghardt wurde 1946 in Mönchengladbach geboren, arbeitete als Krankenschwester in Velbert, lernte ihren späteren Mann kennen und lieben. Gemeinsam absolvierten sie eine einjährige Bibelschule in Langensteinbach. Und am 7. Oktober 1966 wurde in Mönchengladbach geheiratet.