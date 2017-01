Altensteig (Württ.) Gefängnis wegen Fahrens ohne Führerschein

Er ist am 20. September in betrunkenem Zustand und ohne gültige Fahrerlaubnis durch die Altensteiger Poststraße gefahren – und wurde von der Polizei ertappt. Acht Tage später war er erneut mit dem Auto in der Stadt unterwegs, um seine Freundin zur Schule zu fahren – und wurde wieder aufgegriffen. Das Amtsgericht Nagold hat den 24-Jährigen zu sechs Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt.

"Ich habe bisher nur Scheiße gebaut", sprach aus den Worten des Angeklagten die pure Verzweiflung. Wegen seiner Trunksucht und den Vorstrafen habe er zeitweise daran gedacht, sich das Leben zu nehmen. Seine Depressionen "konnte ich nur mit Alkohol aushalten. Jetzt schlucke ich Tabletten".

Laut Anklageschrift hat sich der Angeklagte in der Nacht vom 19. zum 20. September ans Steuer eines Autos gesetzt und ist ein Stück weit durch die Poststraße gefahren. Um 1.08 Uhr wurde von der Polizei gestellt. Die Überprüfung förderte ans Licht, dass er keinen Führerschein besitzt und stark alkoholisiert ist. Die Blutentnahme ergab einen Blutalkoholwert von 1,55 Promille.