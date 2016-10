Altensteig (Württ.) Gastschüler entdecken Altensteig

Altensteig. Zehn Tage lang waren 27 französische Gastschüler im Alter von zwölf bis 14 Jahren aus Bourg-Saint-Maurice, der Partnerstadt Altensteigs, im Rahmen des Austauschprogramms der neunten Klassen am Christophorus-Gymnasium Altensteig (CGA) zu Besuch. Alle französischen Gastschüler waren in Familien untergebracht, lernten das Leben in den deutschen Familien sowie Land und Leute kennen und erweiterten ihre Sprachkenntnisse.