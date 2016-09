Altensteig (Württ.) Fußball motiviert ein Dutzend Jugendliche zum Lesen

Feeß betonte, dass dieses Projekt eine "gute, wichtige und wertvolle Arbeit" sei. Unter dem Motto „Wir sind alle ein Team“ wurde jeder Tag mit einem Abschlusskreis beendet.

Der letzte Nachmittag der Woche verbrachten die Jugendlichen diesmal im Jugendhaus in der Alten Steige 17. Dort spielten sie Tischtennis, Air-Hockey und Billard – und lasen viel.

Ziel ist nach Auskunft des Jugend- und Heimerziehers Nils Dickmann, dass auch jüngere Kinder ins Mittlere Schulhaus kommen. Das Jugendhaus ist ab dieser Woche wieder für alle Altersgruppen am Dienstag von 15 bis 20 Uhr, am Donnerstag von 16 bis 21 Uhr, am Freitag von 17 bis 22 Uhr und nur für Mädchen am Mittwoch von 15 bis 19 Uhr.