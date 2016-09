Altensteig (Württ.) Fünfte Klasse wird zweizügig

Die hohe Zahl von 42 Neuanmeldungen in die fünfte Klasse – die damit zweizügig gefahren werden kann – führt Rektor Thomas May erstens auf die Schließung der Albblickschule in Simmersfeld zurück, zweitens, dass vermehrt Schüler aus dem Kreis Freudenstadt nach Altensteig kommen (Eisenbach, Göttelfingen, Hochdorf und andere Ortschaften) und drittens "dass hier gute Arbeit geleistet wird", was man "bei aller Bescheidenheit" auch mal laut sagen dürfe.

Mit Beginn der Sommerferien sind Reiner Krames, Ingrid Noseck und Enrico Selinger in Pension gegangen – und Ines Schwarz ist nach einjähriger "Ausleihe" an die Markgrafenschule zurückgekehrt. Die Lücke wurde von drei Junglehrerinnen geschlossen.

Für Carolin Braun (27) ist Altensteig nach dem Referendariat in Schömberg die erste Stelle. Juliane Reuter (29) übernimmt nach Stationen in Kehl und Baden-Baden in Altensteig eine siebte Klasse. Ramona Krause (30) hat vor zwei Jahren als Krankenstellvertreterin in Ebhausen gearbeitet, war danach in Mutterschutz und wurde Anfang dieser Woche ebenfalls willkommen geheißen.