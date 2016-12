Altensteig (Württ.) Fünf Neue verstärken Abteilung

Den Akteuren in der Atemschutzwerkstatt sprach der Kommandant ein dickes Lob aus: allein 1084 Flaschen seien gefüllt sowie 371 Lungenautomaten und 758 Masken überprüft worden. Theurer: "Was hier ehrenamtlich geleistet wird, dafür brauchen andere Feuerwehren zwei hauptamtliche Kräfte. Wir benötigen auch keinen bezahlten Gerätewart."

Auswärtige Wehren nutzen den Altensteiger Brandcontainer

Die Ausbildung am Brandcontainer sei immer noch stark gefragt. Unter realistischen Bedingungen hätten dort in diesem Jahr unter anderem Wehren aus Bondorf, Gült­stein, Horb, Obersulm und Wilhelmsfeld geprobt. Die Werbeaktion zur Nachwuchsförderung sei erfolgreich gewesen. Begrüßt werden konnten bei der Hauptversammlung fünf junge Männer, die vorher nicht der Jugendfeuerwehr angehörten. Aufgenommen wurden Michael Pfitzer, Tim Ottmar, Martin Silberhorn, Stefan Joos und Michael Günther. Weil er nach Wurmberg umgezogen ist, wurde an diesem Abend Uli Stickel offiziell verabschiedet.

Aus dem wie immer kurzgehaltenen Kassenbericht von Olaf Günther ging hervor "dass es für einen Ausflug reicht". Geplant ist im kommenden Jahr ein zweitägiger Aufenthalt am Königssee.

Bürgermeister Gerhard Feeß freute sich, dass die Jacken aller 240 Feuerwehrleute der Gesamtstadt einheitlich das Altensteiger Wappen auf der Uniform tragen.

Mit Befriedigung hat der Rathauschef außerdem zur Kenntnis genommen, dass der Zuschuss aus dem Ausgleichsstock des Landes für die beantragte Drehleiter "deutlich höher ausfällt als erwartet".

Zum Schluss wurde noch bekannt gegeben, dass die Hauptversammlung der Altensteiger Gesamtwehr am 24. März in der Markgrafenhalle stattfindet und die jährliche Hauptübung am 8. September.