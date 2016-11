Altensteig (Württ.) Feeß ehrt Hahn zum vierten Mal

Für den Motorsportclub Altensteig sprach Veronika Kluge den Stolz des Vereins auf das international erfolgreiche Mitglied Jochen Hahn aus. Dieser ergriff abschließend selbst das Wort und rückte sein Team in den Mittelpunkt: "Ohne die Familie und die vielen Helfer in unserem Team wäre so etwas nicht möglich." Zum Dank überreichte er Bürgermeister Feeß ein Foto, auf dem das Hahn-Racing-Team zu sehen ist.

Dieser Teamgeist blieb auch Hahns Konkurrenten im Kampf um den Europameistertitel nicht verborgen. Sie verliehen ihm 2016 den Fahrerpreis für Fairness und sportliche Leistung. Und in dieses Lob stimmte auch Bürgermeister Feeß ein. "Jochen Hahn ist ein Ausnahmesportler und eine Ausnahmepersönlichkeit. Das gilt auch für sein Team. Was ihr mit Freunden, Unterstützern, und dem MSC Altensteig auf die Beine stellt, lässt andere Teams regelmäßig erblassen."

Für den musikalischen Rahmen sorgten am Flügel Miriam Jung und Vincent Steckmeister. In der entspannten Atmosphäre dieser Ehrung bemerkte Bürgermeister Feeß, dass ihm so langsam die Ideen ausgingen, wie man den Serien-Europameister noch ehren könne, wenn das mit den Titeln so weiterginge. Man werde sich dann beim nächsten Mal einfach in die Truck-Werkstatt einladen, um dort zu feiern.

Nächstes Jahr geht Jochen Hahn mit neuen Partnern an den Start. Für die folgenden drei Jahre hat er einen Vertrag mit Iveco unterzeichnet.