Altensteig (Württ.) "Federleicht" mit neuem Programm im Galli-Theater

Als ihre Bücher von den Nationalsozialisten verboten wurden, wanderte Kaleko in die USA aus, weitere Gedichte entstanden im Exil. 1960 erhielt die Dichterin den Fontane-Preis, doch sie lehnte die Ehrung aus politischen Gründen ab. Heute gilt sie als eine der bedeutendsten Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts. Bea Zucker trug Mascha Kalekos Gedicht "Rezept" vor, mutige Zeilen gegen die Einschüchterung. Eigene Beiträge der Akteurinnen zum Thema Angst ergänzten die Vorstellung.

Gerda Schultz wählt "Noch bist du da" aus

Rose Ausländer, eine deutsch- und englischsprachige Lyrikerin, 1901 in Österreich-Ungarn geboren, wurde dem Publikum von Gerda Schultz vorgestellt. Bis in die 50er-Jahre verfasste Rose Ausländer ihre Gedichte in englische Sprache, ihr erstes Buch in deutscher Sprache erschien 1965. Ihre Werke wurden in Zeitungen und Zeitschriften publiziert, viele Gedichte auch vertont. Gerda Schultz wählte für die Zuhörer das Gedicht "Noch bist du da" aus.

Sybille Seuffer, die Initiatorin und Leiterin der Schreibwerkstatt "Federleicht" beschäftigte sich aus aktuellem Anlass mit dem portugiesischen Schriftsteller Fernando Pessoa. Im März unternahm die Gruppe eine Schreibreise nach Lissabon, der Heimatstadt des Dichters. Sie berichtete den Anwesenden vom Ablauf einer solchen Reise, bei der viel gelesen, geschrieben und auch gemalt wird.

Museen werden besucht, die Atmosphäre des jeweiligen Ortes eingesogen, dem Leben nachgespürt und Spuren der Vergangenheit und Gegenwart gesucht. Und so ließ sich die Gruppe in Lissabon von Fernando Pessoas Satz "Ich bin ein Hirte, die Herde sind meine Gedanken" inspirieren. Die entstandenen Texte zu diesem Leitgedanken durften die Gäste nun hören.

Geschichten und Gedichte, entstanden bei Schreibreisen nach Rom und Amsterdam, bei Schreibnächten, bei Schreibtagen im Zoo oder im Museum, rundeten nach der Pause das sehr gelungene, gekonnt zusammengestellte Programm ab.

Mit lustigen Versen zum Thema "Wir sind schön genug" verabschiedeten sich die Damen der Schreibwerkstatt.