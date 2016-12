Altensteig (Württ.) Fackelfeuer zieht viele Besucher an

Wetterfest gekleidet, zu Fuß aus von Altensteig bergaufwärts oder mit Fahrzeugen aus der näheren Umgebung und teils auch von weiter her kamen die Schaulustigen angereist, um auch in diesem Jahr am Heiligabend beim Fackelfeuer auf dem Schloss- und Hellesberg dabei zu sein. Die meisten von ihnen hielten brennende Fackeln in den Händen und leuchteten den Weg durch die Dunkelheit zu den aufgeschichteten Holzstapeln aus. Das trockene und milde, gar nicht weihnachtliche Wetter, lockte in diesem Jahr äußerst viele Gäste zum weihnachtlichen Feuerspektakel.

Mit dem Ende der Glockenschläge um 18 Uhr entzündeten die "Tälemer Fackler" und die "Tannenbergler" ihre haushohen, kreisrunden Holzstöße, die am selben Tag frühmorgens ab sechs Uhr fachmännisch aufgeschichtet worden waren. Rund fünf Stunden dauerte der Aufbau, der bis zu zehn Metern hohen Holzstapel, aus denen oben ein Tannenbaum weit in die Luft ragte. Böllerschüsse verkündeten am späten Vormittag den Abschluss der Vorbereitungen, woran rund 50 Mann beteiligt waren.

Nach dem Übergießen mit Benzin und Entzünden der ausgelegten Holzwolle bahnte sich eine Feuerspur ihren Weg zum großen Holzstapel auf dem Schlossberg und entzündete ihn in rasch.