Altensteig (Württ.) Exponate locken vor allem Frauen an

Altensteig. Einziger Wermutstropfen für Museumsleiterin Birgitta Dieterle ist, dass sich überwiegend Frauen für die Exponate zu interessieren scheinen. Dabei sei das Thema auch für Männer durchaus interessant, weil die figürliche Nachbildung von Menschen aus aller Welt erstaunliche Einblicke in Kulturen von Ländern, Völkern und Stämmen vermitteln könne. Beispielsweise hätten Puppen bei Naturvölkern als Ersatz für Menschenopfer gedient, Porzellanpuppen seien im 19. Jahrhundert in Europa ein Hinweis auf die soziale Stellung des Besitzers gewesen, Trachtenpuppen spiegelten die Identität eines Landes wider und bei Künstlerpuppen denke man sofort an Käthe Kruse.

Bei der Weltreise durchs Schlossmuseum begegnet man unter anderem der russischen Matroschka, den Kachinapuppen der Hopi-Indianer aus dem Nordosten von Arizona, Brotteigpuppen aus Peru und Kirschblütenpuppen aus Japan.

Bei den Exponaten aus Afrika blieben laut Auskunft der Muserumsleitung besonders viele Besucher stehen – zum Beispiel vor den Perlenpuppen aus Südafrika, den Akuabas (runder Kopf, waagerecht abstehende Arme, ein zylindrischer Rumpf) des Ashanti-Volkes aus Ghana, den Puppen der Mossi aus Burkina-Faso und den Fruchtbarkeitssymbolen aus Kenia.