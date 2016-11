Altensteig (Württ.) Es müssen keine 15 Trompeten sein

Nach dem jüngsten Konzert lobte der Gastorganist, Bezirkskantor Severin Zöhrer aus Eberbach, die Vorzüge des Altensteiger Instruments. In der Tat erlaubte ihm die klanglich-technische Bandbreite der Orgel, eine optimale Mischung aus Farben und Lautstärken zusammenzustellen.

Wählerisch bei der Registerwahl, mutig in dynamisch kontrastierenden Einwürfen zeigte sich Zöhrer als ein besonnener, empfindsamer Interpret ohne Neigung zu Überspanntheit im Andante D-Dur von Felix Mendelssohn-Bartholdy und dem Choralvorspiel mit Trio über "Allein Gott in der Höhe sei Ehr" von Johann Sebastian Bach. Seine virtuosen Stärken flammten erst in der Fantasie und Fuge B-Dur des Alexandre Boëly richtig auf, wo der Organist die romantische Emotionalität des Stücks zu einem beinah explosiven Glanz brachte.

Seit längerer Zeit spielen Dozenten der Musikschulen Altensteig und Nagold – Klaus Ganter, Tobias Steeb (Trompeten), Christoph Mild-Ruf (Horn), Moritz von Woellwarth (Posaune) und Klaus Hermann (Bassposaune) – in derselben Formation, mittlerweile umfasst ihr Repertoire viele Werke aus so gut wie allen Musikepochen.