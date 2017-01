Das Manima-Figuren- und -Erzähltheater führt am heutigen Mittwoch sowie am Mittwoch, 11. Januar, jeweils um 14 und um 15.30 Uhr das Stück "Iomi und Tschiomi" im Heimatmuseum im Alten Schloss in Altensteig auf. Der Handlung des Puppenspiels liegt ein koreanisches Volksmärchen zu Grunde. Es geht um einen armen Jungen, seinen besten Freund – einen Drachen – und um einen bösen König. Foto: Stadt Altensteig