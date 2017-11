Altensteig (Württ.) Er hat nichts ausgelassen in seinem Leben

Im zweiten Set ging’s los mit "Please don’t let me be misunderstood" und Songs von Nina Simon und Van Halen. Dann erzählte er von seiner Zeit als Vorgruppe von Bon Jovi und – nachdem dessen Keyboarder erkrankte – wie er kurzfristig eingesprungen war. Er war mit Meat Loaf auf Tournee in den Emiraten und in Dubai und sang mit ihm vor 150 000 Leuten. In Erinnerung daran spielte und sang er "Heaven can wait".

Spätestens jetzt konnten die Gäste sich von Gerschwitz‘ klassischer Klavierausbildung und absoluter Beherrschung seines Keyboards überzeugen, ein begnadeter Vollblutmusiker, der auch die Violine virtuos beherrscht und die amerikanische Nationalhymne darauf inmitten der Gäste zum Besten gab, allerdings in Moll. Daran schloss sich ein Country-Teil an, der die Zuhörer zum rhythmischen Mitklatschen motivierte.

Gerschwitz ist noch bis Anfang Dezember deutschlandweit auf Konzerttour, bevor er wieder zurück nach Kalifornien fliegt. "Im nächsten Jahr komme ich wieder nach Deutschland", freute sich der mittlerweile 65-Jährige auf eine erneute Club-Tour in seinem ursprünglichen Heimatland. Als Abschluss-Song hatte der sympathische Musiker "Backyard full of friends" gewählt, bei dem die Gäste kräftig den Refrain mitsangen. Auf Wunsch folgte "Piano Man" von Billy Joel und im Zugabenteil "Imagine" von John Lennon und ein Pink Floyd-Titel. Heftige Beifallsstürme begleiteten Gerschwitz nach "Free me" und einem fast dreistündigen Auftritt von der Altensteiger Hautnah-Bühne.

Die Stubenmusik geht in die Winterpause. Das nächste Hautnah-Konzert findet Anfang Februar 2018 statt.