Altensteig (Württ.) Er hat die Musikstadt geprägt

Wieber organisierte Reisen in viele Landstriche Deutschlands, unter anderem in seine Geburtsstadt Wittenberg, initiierte die Zertifizierungsaktion "seniorenfreundlicher Altensteiger Ladengeschäfte" und war maßgeblich am Ratgeber mit wichtigen Adressen für ältere Menschen beteiligt.

Die Trauerfeier beginnt am kommenden Montag, 6. November, um 15 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Altensteig. Ein Kondolenzbuch liegt auf. Die Beerdigung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt.